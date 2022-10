Manifestantes insatisfeitos com resultado das eleições bloqueiam rodovias do RS

Atualizada às 15h50min

Circulam nas redes sociais vídeos denunciando bloqueios em rodovias do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (31) por parte de manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições deste domingo (30), em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se consagrou presidente do Brasil e Eduardo Leite (PSDB) foi eleito governador do Estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, às 15h30min de hoje, que 30 rodovias federais do RS estão bloqueadas por protestos.

PRF indicou 111 pontos de manifestação em rodovias federais No Brasil, a, conforme relatório com base em informações registradas em sistema interno até as 12h30min, enviado a participantes do setor de transporte e obtido pelo Broadcast Agro.

Pontos com bloqueios nas rodovias federais no Rio Grande do Sul, atualizado em 31/10, às 15h30min:

1- BR 290 KM 77, Gravataí - sentido interior x capital- bloqueio parcial

2- BR 116 KM 240, Novo Hamburgo - bloqueio parcial sentido interior x capital - faixa da esquerda liberada.

3- BR 290 km 26 Santo Antônio da Patrulha – bloqueio total

4- BR 290 km KM 22 Santo Antônio da Patrulha - bloqueio total

5- BR 386 KM 435 em Nova Santa Rita – bloqueado novamente (para e siga)

6- BR 386 KM 412 em Triunfo – bloqueio parcial (sentido norte)

7- BR 116, km 41 em Vacaria – bloqueio total

8- BR 116, km 44 em Vacaria - bloqueio total

9- BR 470, km 225, em Garibaldi - bloqueio total;

10- BR 470, km 159, em Nova Prata – bloqueio total;

11- BR 470, km 162, em Nova Prata - bloqueio total;

12- BR 470, km 209, em Bento Gonçalves - bloqueio total

13- BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio parcial (pare - siga)

14- BR 392, km 117, em Canguçu – bloqueio total

15- BR 386, km 136 em Sarandi - bloqueio total (pare e siga);

16- BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha - bloqueio total;

17- BR 386, km 6, em Iraí – bloqueio total

18- BR 386, km 136, em Sarandi – bloqueio total (pare e siga)

19- BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total (informação da BM)

20- BR 386, km 112, em Constantina – bloqueio total

21- BR 153 km 53, Erechim - bloqueio total com liberação alternada cada 30 min (reflexo da manifestação na RST 135 na divisa de competência)

22 - BR 285 km 181, Carazinho (Trevo da Bandeira) - Bloqueio total

23- BR 287, km 282, em São Pedro do Sul – bloqueio total

24- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio total - trânsito fluindo pelas alças

25- BR 285 km 496, em Entre-Ijuís - bloqueio total

26- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga - bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade –

27- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

28- BR 290 km 575, em Alegrete - bloqueio parcial (bloqueado para caminhões, somente automóveis passam no local)

29- BR 290 km 720, em Uruguaiana – bloqueio total

30- BR 290 km 422, São Gabriel - bloqueio total