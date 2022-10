Dia Mundial do AVC: Redenção terá serviços de saúde gratuitos neste sábado

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de morte no Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN), e já matou quase 90 mil brasileiros em 2022. Para chamar atenção para os tipos, sintomas e prevenção da doença, o dia 29 de outubro foi estabelecido como o Dia Mundial do AVC. Em Porto Alegre, a data é marcada por atividades de prevenção e orientação sobre o AVC no Parque da Redenção, a partir das 9h deste sábado.

As ações gratuitas incluem avaliações de risco de infarto e AVC, com testes de glicose, pesagem dos participantes, medição de pressão arterial e rastreio de arritmia cardíaca. Também estão previstas atividades de educação em saúde para prevenção da doença, como orientações de alimentação, atividades físicas e reabilitação pós AVC.

A iniciativa é uma parceria do Hospital Moinhos de Vento com a Organização Mundial do AVC (WSO), a Rede Brasil AVC, a Prefeitura de Porto Alegre e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

AVC

Embora seja mais comum em adultos, a incidência em jovens e pessoas de meia idade tem aumentado nas últimas décadas. Em torno de um quarto dos AVCs acontecem em pessoas com menos de 65 anos.

"Atualmente, há mais casos de obesidade, diabetes e hipertensão entre jovens e essas doenças estão diretamente relacionadas ao AVC. Temos ainda a má alimentação e o sedentarismo, que também aumentam o risco da doença", alerta a médica Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).