Isabelle Rieger, especial

Um princípio de incêndio no sétimo andar da Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira. Conforme informações preliminares, passadas pelo comandante Botega, dos Bombeiros, as chamas teriam tido início em razão do mal funcionamento de um fritadeira no restaurante Lola.

Não há registros de feridos. As chamas foram controladas e, por volta das 15h, o espaço já estava sendo liberado para a realização da limpeza.

