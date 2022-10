Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 22 a 28 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 22 e 28 de outubro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

O supermercado na avenida Lucas de Oliveira, 740, esquina com a rua Pedro Ivo, vai finalmente abrir. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

Três lojas que entraram em operação entre terça-feira (25) e quinta-feira (27): da Comercial Zaffari, da Companhia Zaffari e da rede Kan, que estreia complexo. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Marcelo Parizzi/Divulgação/JC.

O Center Kan, primeiro shopping do bairro no Extremo Sul porto-alegrense, abriu as portas na quinta-feira. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

O bairro mais populoso de Porto Alegre e um dos mais distantes do Centro ganhou o seu primeiro shopping center. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

Ainda no primeiro semestre de 2023, a Taurus terá em funcionamento, em São Leopoldo, a primeira linha de produção 100% automatizada para a fabricação de pistolas. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Taurus/Divulgação/JC.