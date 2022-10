Caminhada das Vitoriosas volta a ser realizada após dois anos em Porto Alegre

Há dois anos, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) não promove seu evento mais tradicional, a Caminhada das Vitoriosas. Na última edição, em 2019, a entidade chegou a reunir 20 mil participantes em um "mar rosa de mulheres" e simpatizantes caminhando pela vida, que percorreram do Parque Moinhos de Vento até a Redenção, em Porto Alegre. Em 2020 e 2021, a entidade foi obrigada a replanejar o evento devido à pandemia da Covid-19, criando opções como carreatas. Neste ano, a programação da Caminhada das Vitoriosas volta repleta de atividades abertas ao público.

No sábado (29), o Imama retorna às ruas com suas Vitoriosas e promete uma série de atividades durante a concentração do evento no Parque Moinhos de Vento, a partir das 10h. A saída para a Redenção está agendada para as 14h, quando os participantes literalmente vestem a camiseta da causa.

A programação da Caminhada das Vitoriosas do Imama prevê uma aula aeróbica Care a partir das 10h. Das 10h às 14h, haverá a Mama amiga, aferição arterial e manequim com colar de nódulos do Hospital Moinhos de Vento. Às 10h15, a Brigada Militar estará com o canil Brigada no Parcão. Também haverá pintura de mechas e Make Pink e aulão de ritmos Trinity Saúde. O evento terá ainda alongamento e massagem urgetrauma, apresentação da Banda da Brigada Militar e alongamento Care.

A partir das 13h50min, será realizada a chamada para saída da Caminhada das Vitoriosas. A atividade terá a presença dos DJ Capu e Letícia Sartoreto DJ. O evento terá ainda o Espaço de Produtos Imama, distribuição de brindes e sorteios.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, respondendo por 23% dos novos casos de câncer no País a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Para 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. No Rio Grande do Sul, a previsão é de 5.210 novos casos da doença até o fim deste ano, de acordo com estimativas do Inca. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência do problema, com 147 pessoas atingidas a cada 100 mil.