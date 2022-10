PGE e Sintergs assinam acordo para compensação dos dias parados

A negociação da recuperação dos dias parados na greve dos servidores públicos do Estado, ocorrida entre 25 de novembro de 2019 e 2 de fevereiro de 2020, foi assinada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pelo Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul (Sintergs). No total, mais de 1,2 mil servidores que aderiram à greve serão beneficiados pelo acordo firmado, na noite de quinta-feira (27), no gabinete da Procuradoria. O governo do Estado, que já fez acordo semelhante com o Cpers/Sindicato referente à greve dos trabalhadores da educação, reafirma que está aberto a dialogar com outras categorias que fizeram greve e que não são representadas pelo Sintergs.

Pelo acordo, os dias de greve poderão ser compensados, a partir de novembro de 2022 até o dia 31 de maio de 2023, conforme plano de trabalho para recuperação da carga horária a ser definido com as chefias imediatas dos servidores. O pagamento da remuneração relativa aos dias a serem recuperados será incluído em folha suplementar no mês subsequente à efetiva recuperação dos dias não trabalhados.

O acordo beneficia os servidores integrantes do quadro dos analistas de projetos e políticas públicas, dos funcionários da saúde pública, dos analistas de planejamento, orçamento e gestão, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS), do lnstituto de Previdência do Estado, da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) e demais categorias representadas pelo Sintergs. O termo foi assinado pelo procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, pelo secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, pela subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Iracema Castelo Branco e pelo presidente do Sintergs, Antônio Augusto Medeiros.

O procurador-geral do Estado disse que a assinatura do termo representa a importância do diálogo constante e reafirma a relevância do sistema administrativo de conciliação e mediação, coordenado pela PGE. “O acordo firmado põe fim a discussões judiciais e permite que os servidores interessados recuperem os dias parados e recebam a remuneração e demais vantagens funcionais decorrentes da efetividade", acrescentou. Iracema destacou que “o acordo é fruto de um grande diálogo entre o governo do Estado e as categorias representadas pelo Sintergs, resultando assim na recuperação dos dias parados e no pagamento durante o período".

O acordo é resultado da atuação do Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação da PGE-RS, instituído pela Lei 14.794/2015 e regulamentado pelo decreto 55.551/20, que, com base na legislação que prioriza a solução consensual dos conflitos, permite que seja realizados acordos administrativos.