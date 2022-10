Rio Grande do Sul tem predomínio de uma massa de ar seco

Uma massa de ar seco predomina no Rio Grande do Sul com expectativa de sol e com grande variação térmica nesta sexta-feira (28). No turno da manhã a temperatura poderá baixar de 10°C em cidades da Metade Sul e Oeste, bem como, em trechos de maior altitude da Metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento passa a ingressar do quadrante Norte com fraca intensidade e propicia elevação da temperatura com projeção de máximas ao redor de 30°C em diversas regiões. O sábado (29) em grande parte será de sol e calor mais intenso. O domingo (30) terá abafamento e temporais isolados.

Nas próximas horas o tempo fica ensolarado com previsão de aquecimento em Porto Alegre. No sábado (29) o tempo fica abafado com sol e nuvens na Capital. No domingo (30) o sol predomina com calor intenso. Pode chover no fim da tarde e há risco de temporais isolados.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 13ºC