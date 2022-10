Cootravipa promove oficinas de educação ambiental na Semana Lixo Zero

A Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa), em parceria com a UniRitter, realizou oficinas de educação ambiental para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Brigadeiro Silva Paes, na zona sul de Porto Alegre, nesta quinta-feira (27). A atividade integra a Semana Lixo Zero, que promove ações com temática ambiental até o sábado (29).

A atividade desenvolvida pela cooperativa tem o objetivo de difundir a temática por meio de oficinas sobre a preservação do meio ambiente, descarte de resíduos, reciclagem e reaproveitamento dos materiais descartados. O trabalho foi ministrado pela professora de arquitetura e urbanismo da UniRitter/ZS e coordenadora do Projeto de Extensão ArqUrb Comunidades Zona Sul, Lívia Falcão.

Os estudantes puderam aprender, a partir da ótica deles, com o auxílio de vídeos, brincadeiras e dinâmicas sobre a importância da preservação ambiental. O mascote Vipinho, que simboliza a cooperação, o trabalho e a vida em sociedade, esteve presente na ação, fortalecendo a mensagem que a cooperativa busca passar.

A Semana Lixo Zero integra o calendário de eventos de Porto Alegre através da Lei 12.849/21. A programação objetiva promover o debate e a sensibilização sobre a temática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil organizada, a prefeitura, a iniciativa privada, as escolas das redes pública municipal e privada, as universidades e a população em geral.

"Com a expertise na limpeza urbana e coleta seletiva da capital, a Cootravipa sente-se na responsabilidade social de promover a conscientização sobre a importância da separação correta dos resíduos desde a infância, buscando formar cidadãos responsáveis para um mundo mais sustentável", pontua a presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.