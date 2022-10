Pesquisa aponta segredos genéticos para longevidade e resistência à Covid-19

A tamanha resiliência chamou a atenção da geneticista Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL), da Universidade de São Paulo (USP). Ela estuda os centenários em busca dos segredos genéticos para a sua longevidade e resistência à Covid-19.

Milton Tiago de Mello acaba de completar 107 anos com ótima saúde. Ao longo de toda a sua vida, o doutor em veterinária nunca teve nenhuma doença que requeresse internação hospitalar. Passou incólume por toda a pandemia de Covid-19, embora várias pessoas em sua casa, incluindo sua mulher, ainda antes da vacina estar disponível, tenham tido a doença. Casos com o de Mello são objetos de estudo na ciência.

Proteção de vias respiratórias em idosos (MUC22)

Através da pesquisa, publicada na Nature, a pesquisadora descobriu que três "superidosos" apresentam uma frequência duas vezes maior de algumas variantes do gene MUC22 - ligado à produção de muco, responsável pela lubrificação e proteção das vias respiratórias. Esses idosos são pessoas que apresentaram formas muito leves da doença ou foram assintomáticas à Covid-19.

Os resultados não impressionaram o pesquisado. "A doutora Mayana quer acreditar que a minha longevidade está relacionada à questão genética", afirmou Mello, em entrevista por telefone. Ele destaca a convivência com a mulher, a médica psiquiatra Angela, de 90 anos, com quem está casado há 60, e com os demais parentes e amigos que o cercam.

Nas paredes da casa em que vive, no Distrito Federal, Mello coleciona os troféus adquiridos ao longo de mais de um século de vida. Entre os mais caros ao veterinário, o encontro com a rainha Elizabeth, do Reino Unido, 20 anos atrás, quando foi eleito membro honorário da Sociedade Zoológica de Londres, patrocinada pela monarca.

"Quanto mais idosa a pessoa fica, maior o peso da genética", afirma Mayana Zatz. "Porque isso significa que ela já enfrentou todo tipo de intempérie ambiental e continua firme. Ou seja, tem uma genética forte. Mas é óbvio que a vida social e as conexões são muito importantes."

Embora os idosos em geral sejam os mais vulneráveis a casos graves de Covid-19, alguns centenários que não tinham sido vacinados apresentaram casos muito leves da infecção ou assintomáticos, como Milton Thiago de Mello.

O grupo da geneticista Mayana Zatz, da USP, estudou os casos de três centenários, com mais de 105 anos, com essas características. O trabalho revelou que, a despeito da idade avançada, os três indivíduos apresentaram resposta imunológica robusta. Além disso, constatou ela, nenhum deles apresentava variantes genéticas conhecidas por enfraquecer o sistema imunológico.

Em outro estudo realizado pelo mesmo grupo de cientistas, foram investigados 87 indivíduos com mais de 90 anos que tiveram Covid-19 assintomática ou com sintomas leves e 55 indivíduos com menos de 60 anos que tiveram uma forma grave da doença ou morreram. Todas as amostras foram coletadas no início de 2020, antes do início da vacinação.