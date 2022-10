Norte e Leste do Rio Grande do Sul têm pontos de instabilidade nesta quinta-feira

O tempo ainda fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva, especialmente pela manhã em cidades das faixas Norte e Leste do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). Por outro lado, no Centro, Oeste e Sul o sol aparece desde as primeiras horas da manhã com previsão de aquecimento gradativo. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina fraco do quadrante Sul e Sudoeste e impede a repetição do calor de ontem. Os modelos meteorológicos indicam que a temperatura máxima deverá oscilar entre 27ºC e 29°C na maioria das regiões. Na sexta-feira (28) o tempo fica seco com sol e com grande oscilação térmica no Rio Grande do Sul.

A quinta-feira (27) começa com variação de nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva. A partir da tarde o tempo firma e a temperatura sobe gradativamente. Na sexta-feira (28) e no sábado (29) o tempo segue seco e ensolarado. No domingo (30) a instabilidade poderá retornar à tarde na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 15°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 20ºC