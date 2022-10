Benefício do vinho ainda é uma curiosidade para a ciência

Parte dos estudos é preliminar, com número restrito de participantes ou até mesmo incluíram testes só com animais. Há, ainda, um problema comum que envolve a metodologia científica: é possível que outros hábitos do grupo pesquisado, e não o consumo de álcool, sejam responsáveis por um efeito protetivo ou positivo para a saúde.

No início deste ano, a Federação Mundial de Cardiologia divulgou um documento em que alerta não haver um nível seguro de álcool para o coração. A substância está por trás de mais de 3 milhões de mortes por ano ao redor do mundo, além de efeitos sociais e ligados à violência.

O consumo nocivo de álcool é apontado como fator causal de mais de 200 doenças e lesões, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, acreditar que o consumo de uma taça de vinho por dia pode ser benéfico ao coração já é do senso comum. A informação - que une o útil ao agradável - tem como base estudos que apontaram possíveis vantagens da bebida para a saúde cardíaca.

Efeito protetor do vinho sobre o coração

"Há outras moléculas antioxidantes. Sabemos, por exemplo, que a vitamina C tem esse efeito, mas não dá para dizer que tudo se resolve com acerola", exemplifica o conselheiro federal de Farmácia pelo Rio Grande do Sul, William Peres, que também é professor do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

As evidências, descritas em estudos experimentais e meta-análises (técnica estatística que combina os resultados de estudos diferentes sobre um mesmo objeto de pesquisa), atribuem a ação protetora à presença de polifenóis como o resveratrol, molécula que tem ação antioxidante. Entre os benefícios estariam a redução da resistência à insulina e a diminuição do LDL, o "colesterol ruim" como é conhecido.

Características de consumidores moderados diminuem risco de doenças cardiovasculares

O trabalho envolveu análises dos genes e dados médicos de quase 400 mil pessoas do UK Biobank, um repositório britânico, com idade média de 57 anos e consumo médio de 9,2 doses por semana.

No entanto, não é o vinho ou a cerveja do fim de semana que protege o coração. Bebedores leves a moderados - até 14 doses por semana - tendem a ter outras características que diminuem seu risco, como fumar menos, se exercitar mais e pesar menos do que aqueles que bebem mais e os que não bebem. Segundo Aragam, porém, não se sabe por que bebedores moderados tendem a ser mais saudáveis do que as pessoas que não bebem.

Mas, claro, a quantidade importa muito e, "na medida em que vai além das faixas mais moderadas, o risco aumenta bastante", conforme o cardiologista do Massachusetts General Hospital (EUA), Krishna G. Aragam, um dos autores do estudo.

Um artigo publicado no início deste ano no JAMA Network Open apontou que não há nível de consumo de álcool totalmente seguro para o coração. O risco é pequeno quando as pessoas consomem, em média, sete doses por semana, em comparação com nenhuma.

Pessoas que bebem vinho têm menos riscos de contrair Covid-19, aponta pesquisa

A ação dos polifenóis presentes em vinhos também já foi relacionada à inibição das funções de vírus diferentes, incluindo o causador da covid-19. Estudo publicado no início do ano no periódico Frontiers of Nutrition apontou que pessoas que bebem vinho tinto, branco ou champanhe teriam menos riscos de contrair a doença. Em 2020, cientistas taiwaneses publicaram na American Journal of Cancer Research uma pesquisa que identificou que o polifenol tanino poderia ajudar a controlar a carga viral do Sars-CoV-2 comprometendo a atividade enzimática e impedindo sua entrada nas células.

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas (Abead), Alessandra Diehl, é preciso ficar atento aos critérios usados pelos cientistas. A pesquisa taiwanesa, por exemplo, foi realizada in vitro, com polifenóis isolados colocados em contato com o vírus no laboratório. "Isso acaba não sendo controlado. Alguns artigos têm falado que o uso em pequena quantidade, moderado, pode levar a um efeito protetor. Sou cética em acreditar que isso ocorra. Como sabemos, não existe nenhum consumo de álcool totalmente isento de riscos", reforça.

Peres, da UFPel, destaca que muitos dos trabalhos envolvem somente testes com animais. "São trabalhos que precisam de muita pesquisa pela frente, uma análise continuada. Tem muito estudo que você vai ler e ele foi feito em moscas, por exemplo", complementa.

O cardiologista Fábio Fernandes adiciona que as pessoas metabolizam o álcool de formas diferentes. “Um paciente diabético ou que tenha níveis de triglicérides altos terá alterações metabólicas importantes. Tem de individualizar cada caso".