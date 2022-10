Massa de ar frio chega ao RS na segunda-feira

Depois de ingressar no Rio Grande do Sul ao final desta quarta-feira (26) - primeiro dia de calor generalizado na primavera no Estado, com máxima de 34,3°C em Porto Alegre -, a chuva deve amenizar o abafamento ao longo desta quinta-feira, com previsão de sol, aquecimento gradual e máxima prevista para a Capital de 27°C, segundo informações da MetSul Meteorologia. No entanto, a partir de segunda-feira, uma frente fria deve fazer as temperaturas despencarem na região Sul do Brasil, com uma queda em torno de 15°C.

Pelo menos até domingo (30), os dias irão se manter quentes na Capital, com máximas de até 34ºC no dia de eleições. "A dica é votar no turno da manhã, que tem maior chance de escapar da chuva. A partir da tarde, uma frente fria chega e espalha a chuva com risco de temporais", comenta a meteorologista da MetSul Estael Sias.

O ar frio em novembro, embora pareça atípico, ocorre com mais frequência do que o esperado para o mês que antecede o verão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quatro das cinco regiões do Brasil, incluindo o Sul, irão enfrentar uma massa de ar frio no começo do próximo mês. A diferença, conforme a MetSul Meteorologia, está na intensidade.

A massa de ar frio vai avançar pela Argentina, Uruguai, Paraguai, Centro-Sul do Brasil e alcançará a Bolívia logo no começo da próxima semana. O mês de novembro tem um longo histórico de dias com temperatura baixa e geada nas cidades de maior altitude. Mas, dessa vez, a força da massa de ar frio trará temperaturas muito abaixo do previsto para época.

Em nenhum lugar do mundo a temperatura estará tão abaixo do normal para novembro como na zona de atuação da massa de ar frio, conforme o modelo norte-americano GFS. No entanto, isso não significa que essas regiões serão as mais frias do planeta e sim que a temperatura estará mais abaixo do que o esperado. Alguns modelos meteorológico, inclusive, indicam episódio de geada em muitas cidades do Sul do País.

Na região da Serra Gaúcha, o risco de geada é considerado alto, principalmente nos dias 2 e 3 de novembro, conforme Estael. "Chama a atenção o frio fora de época e excepcional e o fato de ter potencial de geada nesta época por mais um dia seguido", complementa.