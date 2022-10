Operação Titanium combate o uso de próteses ortopédicas vencidas

A prática de crimes contra as relações de consumo e contra a saúde pública, no que diz respeito a próteses ortopédicas com prazo de validade vencido ou indevidamente reprocessadas, prática expressamente proibida pelo fabricante dos materiais, resultou na "Operação Titanium" do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS). A ação foi realizada pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em nove locais nesta quarta-feira (26).

Juntamente com o cumprimento dos mandados, agentes da Secretaria Estadual da Saúde (SES) fiscalizaram 13 hospitais, com o acompanhamento de servidores do Ministério Público. A operação Titanium foi realizada 11 municípios do Rio Grande do Sul: Alegrete, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Santa Maria, São Gabriel, São Jerônimo e Viamão. O trabalho foi conduzido pelo promotor de Justiça da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, fiscais da Vigilância Sanitária Estadual, servidores do Gaeco, com apoio da Força Tática do 2° Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Santana do Livramento (2º RPMon).

Foram aprendidos telefones celulares e grande quantidade de materiais ortopédicos vencidos e reprocessados. De acordo com o promotor Alcindo Bastos, agentes do Centro Estadual de Vigilância Sanitária em Saúde do Núcleo de Vigilância de Estabelecimentos de Saúde – Setor de Controle de Infecções relataram ter encontrado material vencido fornecido por uma empresa distribuidora de Porto Alegre a um hospital de Alegrete, com indícios de que a etiqueta ETO (esterilização por óxido de etileno) tenha sido colocada, propositalmente, sobre a indicação do prazo de validade.

Em uma caixa, havia rolo de etiquetas de esterilização prontas, provavelmente falsas, misturadas ao material ortopédico, no caso, prótese de quadril, fornecido pelas distribuidoras investigadas ao hospital de Alegrete. A suspeita é de que outros produtos possam estar sendo reprocessados, apesar da indicação do fabricante de que a prática é proibida.

Segundo a investigação, uma denúncia vinda do Hospital Santa Casa de Alegrete, em maio de 2022, mostrou que um produto implantável - prótese ortopédica de quadril - além de já estar vencido, havia sido reprocessado, o que é proibido, segundo a rotulagem do fabricante. O produto é de uso único e o seu reprocessamento é proibido. A empresa recebeu, em outra oportunidade, um auto de infração e foi alvo de processo administrativo sanitário por estar processando produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o promotor de Justiça, nos últimos três anos, a empresa já vem sendo denunciada por situações semelhantes.

Em 2021, outra empresa, também ligada ao comércio de equipamentos médicos, foi denunciada por estar realizando atividades de fabricação e distribuição de produtos para saúde, como avental cirúrgico descartável e kits para procedimentos cirúrgicos. A empresa tinha licença apenas para funcionar como distribuidora de produtos para saúde e não para realizar a fabricação, embalagem e distribuição destes produtos.