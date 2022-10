Júri do caso dos skinheads é adiado pela Justiça

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS), o júri de skinheads, que seria realizado na quinta-feira (27), foi adiado pelo Poder Judiciário. Por problemas de saúde de um dos integrantes da acusação, a sessão de julgamento, que ocorreria no plenário dos grandes júris, no Foro Central I, em Porto Alegre, foi remarcada pela juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, titular do 2º Juizado da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, para o dia 23 de março de 2023, às 9h.

Os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Braun são acusados de três tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), associação criminosa e crime de discriminação ou preconceito racial. Os fatos ocorreram no dia 8 de maio de 2005, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva afirmou que vêm sendo adotadas todas as medidas possíveis para garantir a efetivação do julgamento, sendo que o problema com um dos integrantes da acusação caracteriza motivo de força maior.

Segundo a acusação, Rodrigo Fontella Matheus, Edson Nieves Santanna Júnior e Alan Floyd Gipsztejn caminhavam pela esquina das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, quando foram atacados por um grupo de skinheads, de ideologia neonazista. As vítimas usavam quipás (pequeno chapéu em forma de circunferência, usado pelos judeus). O grupo de agressores estava dentro do bar Pinguim quando avistaram os rapazes em frente ao estabelecimento. Matheus foi golpeado com arma branca, socos e pontapés. O crime só não se consumou pois a vítima contou com a intervenção de terceiros que estavam no local, bem como com pronto de atendimento médico. Edson Nieves Santanna Júnior também foi atacado pelo grupo - mediante golpes de arma branca, mas conseguiu escapar e buscar abrigo dentro do bar. Por último, Gipsztejn foi atacado, mas também conseguiu fugir para o interior de um estabelecimento.