RS revoga remoção de policiais penais do DSE após sindicato alegar assédio moral

alegar assédio moral na transferência de dez servidores da Divisão de Segurança e Escolta (DSE) Após o Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (Sindippen/RS), o Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo (SJSPS), revogou todos os atos administrativos de remoção dos policiais penais realizados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), publicados no dia 10 de outubro.

Os policiais do DSE - conhecido no sistema penitenciário como ‘Núcleo’ -, souberam subitamente, pelo Diário Oficial do Estado (DOE), que haviam sido removidos para o Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) e PEPOA.

O Sindippen/RS avaliou que este ato resumiu-se em uma agressão e assédio moral praticado pela Susepe sobre os servidores pois ocorreu de uma forma autoritária, uma vez que os colegas ficaram sabendo somente através do Diário Oficial. "Uma remoção sem precedentes, retirando mais dez servidores do DSE", diz a nota da entidade.

Diante do fato, o Sindippen/RS imediatamente buscou os órgãos e gestores como forma de encontrar uma solução para questão. Foram realizadas reuniões com o Superintendente da Susepe, José Giovane Rodrigues, e com o deputado estadual e candidato a Vice na chapa liderada pelo ex-governador Eduardo Leite, Gabriel Souza.

Nesta terça-feira (25), o Diário Oficial do Estado traz o ato administrativo assinado pelo titular da SJSPS, Mauro Luciano Hauschild, a revogação total das remoções.

“É uma vitória importante dos policiais penais e do Sindippen/RS. Atuamos fortemente para reverter a situação que gerou enorme prejuízo e constrangimento aos servidores penitenciários lotados no DSE. Isso mostra a força do Sindicato e prova que trabalhamos e representamos todos os policiais penais do RS”, salientou o presidente do Sindippen/RS, Saulo Felipe Basso dos Santos.