Rio Grande do Sul pode ter máximas ao redor dos 36ºC nesta quarta-feira

Uma corrente de vento Norte transporta ar mais quente nos baixos níveis da atmosfera e gera forte aquecimento no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26). A temperatura poderá ficar baixa na Serra pela manhã, contudo, a tarde com o sol será de calor intenso. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos projetam temperaturas máximas entre 33ºC e 35°C em diversos municípios gaúchos, sobretudo, no Centro, Norte e em parte do Leste do Rio Grande do Sul. Por outro lado, há um alerta de chuva e temporais isolados com raios, vento e granizo entre a tarde e à noite nas fronteiras Oeste e Sul e mais tarde na área Central.

O sol predomina ao longo desta quarta-feira que poderá ter calor que ainda não foi registrado em outubro em Porto Alegre. O vento predomina de Norte com rajadas fracas a moderadas. Na quinta-feira (27) tem chuva e não se descarta a possibilidade de temporais isolados. Na sexta-feira (28) tem sol e aquecimento.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 15ºC