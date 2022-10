Rio Grande do Sul tem amplitude térmica nesta terça-feira

O Rio Grande do Sul tem o predomínio de grande amplitude térmica nesta terça-feira (25). No começo do dia as nuvens esparsas aparecem nas cidades do Leste e do Sul. A tendência é de um pouco de frio em áreas de maior altitude com marcas ao redor de 7ºC a 9°C, podendo chegar a 4°C nas baixadas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo do dia o tempo fica ensolarado na grande maioria das regiões com previsão de aquecimento mais generalizado. Na quarta-feira (26) a chuva e os temporais retornam pelas fronteiras Oeste e Sul. Na Metade Norte, a previsão é de sol e calor.

O ar seco domina as condições do tempo em Porto Alegre com previsão de amplas aberturas de sol desde cedo. Na quarta-feira (26) esquenta e a Capital poderá ter a primeira marca de 30°C deste mês. Na quinta-feira (27) o tempo fica muito abafado com risco de chuva e temporais isolados.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 14ºC