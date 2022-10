Grupo pré-vestibular realiza aulão preparatório para o Enem com ingresso solidário

O Anglo Porto Alegre, grupo pré-vestibular, promove um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na próxima segunda-feira (31), às 19h, no Auditório Araújo Vianna. Essa é a maior aula preparatória para o exame no Rio Grande do Sul e deve reunir mais de 3 mil estudantes.

O interessado em participar da aula deve fazer a inscrição pelo site do cursinho, preencher o formulário com os dados solicitados e validar a inscrição na plataforma Sympla. É necessária a doação de um quilo de alimento não perecível ou dois pacotes de absorventes para o ingresso solidário. As doações podem ser entregues no dia do evento ou na sede do Anglo na Capital (Praça Júlio de Castilhos, 28 - Independência) até a sexta-feira (28).

O evento acontece em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Porto Alegre. André Fozzy, diretor do Anglo, revela que este será o único aulão de 2022 na capital, modalidade a qual o Anglo é pioneira no Estado. “Estamos satisfeitos em retornar com esse evento de forma presencial. O Aulão Enem Anglo é a maior aula preparatória para o exame no Estado. Desde 2014, já oportunizamos a que milhares de estudantes tivessem a oportunidade de ter aulas especiais com alguns dos melhores professores do país, um time de especialistas em aprovação”, considera Fozzy.

O Enem 2022 ocorre nos dias 13 e 20 de novembro. A prova é a principal forma de ingresso de estudantes no ensino superior no Brasil. As notas podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni), além de pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).