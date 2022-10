Sesc promove oficinas gratuitas de enfeites de Natal artesanais em Porto Alegre

A partir do dia 3 de novembro, o Programa Sesc Envolva-se promove oficinas criativas de artesanato de enfeites de Natal. Para participar, basta fazer a inscrição através do site . Ao todo, são dez oficinas que ocorrerão nas tardes de segundas e quintas-feiras, das 14h às 17h, na sede da Faculdade Senac, no centro de Porto Alegre. A inscrição é gratuita.

A proposta das atividades é incentivar a produção de enfeites sustentáveis, com o aproveitamento de materiais diversos, visando, especialmente, reduzir o impacto ambiental causado pelo resíduo têxtil no meio-ambiente e proporcionar espaços de aprendizagem e trocas de experiências através da criação de produtos artesanais com valor social, cultural e econômico. Nas oficinas, os participantes aprenderão a fazer botas e bolas natalinas com tecidos diversos, cestos com potes de sorvete, guirlandas com CD's e adornos diversos usando bolsos de calça jeans, dentre outros.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 3 - Oficina de botas e bolas natalinas

Segunda-feira, 7 - Oficina de cestos com pote de sorvete e guirlanda de CD

Quinta-feira, 10 - Oficina de porta biscoito e boneco de neve

Segunda-feira, 14 - Oficina de bota natalina e guirlanda de tecido

Quinta-feira, 17 - Oficina de CD e anjo de jeans

Segunda-feira, 21 - Oficina de enfeites natalinos com bolso de calça jeans

Quinta-feira, 24 - Oficina de enfeites natalinos com bolso de calça jeans

Segunda-feira, 28 - Oficina de enfeites natalinos com bolso de calça jeans

Quinta-feira, 1 - Oficina de bola e anjos natalinos com tecidos e rendas

Segunda-feira, 5 - Oficina de anjo de cone e tecidos