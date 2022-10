Feira de Turismo em Gramado ofertará cerca de 500 empregos temporários

A Festuris - Feira Internacional de Turismo -, que ocorre de 3 a 6 de novembro, no Serra Park, em Gramado, chega na sua 34ª edição. Segundo a gerente de operações do Festuris, Vânia Oliveira, o número de contratações temporárias é de cerca de 500 pessoas, nas áreas de receptivo e segurança, além de serviços gerais.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, Ike Koetz, destaca a importância deste tipo de mão de obra para a economia da cidade da Serra Gaúcha. “Gramado sediou mais de 400 eventos em 2019, o que prova que este segmento é muito importante para a economia do município”, afirma . Ele destaca que neste cenário, o Festuris “cumpre um papel mega importante para o município”.

Koetz cita, ainda, que a secretaria tem atuado no fomento de negócios, mas também como intermediador de mão de obra. “Também nos sentimos responsáveis pela capacitação da mão de obra para o mercado de trabalho”, afirma Ike, ressaltando que o segmento de eventos é um deles. A organização do Festuris estima um impacto econômico de 25 milhões para a região.

Festuris 2022

O evento inicia no dia 3 de novembro com a solenidade de abertura, às 19h30, no Palácio dos Festivais. É no Meeting Festuris, que ocorre nas manhãs dos dias 4 e 5, no Serra Park. Renomados profissionais do turismo e do meio empresarial falarão sobre suas estratégias de carreiras e outros asuntos.

Nos pavilhões Araucária e Hortênsia, são mais de 2500 marcas, mais de 40 destinos internacionais que apresentarão seus potenciais turísticos a aproximadamente 12 mil participantes.