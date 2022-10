DMLU inicia Semana Lixo Zero nesta segunda-feira

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre promove atividades de educação ambiental durante a segunda edição da Semana Lixo Zero, que começa nesta segunda-feira (24) e segue até o sábado (29). A Semana Lixo Zero foi incluída no calendário de eventos de Porto Alegre através da Lei 12.849, de 20 de julho de 2021.

A programação busca promover o debate e a sensibilização sobre a temática dos resíduos sólidos, envolvendo a sociedade civil organizada, a prefeitura, a iniciativa privada, as escolas das redes pública municipal e privada, as universidades e a população em geral. Também pretende propor soluções para redução, reutilização, reciclagem, compostagem e não geração de resíduos sólidos, além de realizar ações educativas como palestras, fóruns, seminários e incentivar o consumo consciente. Um dos principais objetivos da Semana Lixo Zero na Capital é a adoção e implementação da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Confira o cronograma de atividades da semana:

24/10 - Segunda-feira

Onde: bairro Cruzeiro

Endereço: avenida Cruzeiro do Sul, 1697

Horário: 10h

Atividade: Plantio Urbano Sustentável.

Os plantios ocorrem em regiões da cidade onde antes existiam descartes irregulares de resíduos, os conhecidos focos de lixo. Na revitalização dos espaços, são utilizadas floreiras feitas a partir de materiais reaproveitados, como paletes, além de um composto orgânico que é produzido na Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) do DMLU.

A colaboração de moradores e comerciantes locais é essencial, tanto com a doação de mudas e tintas como na participação da construção e conservação da área, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Público-alvo: moradores e alunos de escolas infantis do bairro

25/10 – Terça-feira

Onde: Bairro Menino Deus

Endereço: avenida Getúlio Vargas, saindo das proximidades com a esquina da avenida Venâncio Aires, seguindo pela Getúlio até a rua José de Alencar e outras ruas do entorno.

Horário: 9h às 13h

Atividade: Blitz da Educação Ambiental

A atividade, promovida pela Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) do DMLU, consiste em fazer abordagens aos pedestres do bairro, orientando como separar e descartar corretamente os resíduos domiciliares e sobre a importância da coleta seletiva de recicláveis. Participarão da blitz garis e educadores ambientais do departamento.

Público-alvo: moradores e comerciantes do bairro Menino Deus

26/10 – Quarta-feira

Onde: auditório da sede do DMLU

Endereço: avenida Azenha, 631, bairro Azenha

Horário: 19h

Atividade: seminário sobre Gestão de Resíduos, Educação Ambiental e Fiscalização para síndicos de condomínios.

Público-alvo: síndicos de diversos condomínios da Capital

27/10 – Quinta-feira

Onde: Praça Brigadeiro Sampaio

Endereço: rua dos Andradas frente à Praça Brigadeiro Sampaio, esquina com rua General Portinho, Centro Histórico

Horário: 10h

Atividade: Ação Lixo Certo

Nesta atividade, serão retirados os resíduos de um contêiner, colocados em cima de uma lona e feita a análise dos tipos de materiais encontrados. O objetivo é mostrar as falhas na separação dos resíduos, visto que estes equipamentos devem receber somente materiais orgânicos e rejeito.

Público-alvo: imprensa e moradores da região

28/10 – Sexta-feira

Onde: Bairro Restinga

Endereço: Esplanada da Restinga, na avenida João Antônio da Silveira, Restinga Nova.

Horário: 10h às 14h

Atividade: Blitz da Educação Ambiental

A atividade, promovida pela Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) do DMLU, consiste em fazer abordagens aos pedestres do bairro, orientando como separar e descartar corretamente os resíduos domiciliares e sobre a importância da coleta seletiva de recicláveis. Participarão da blitz garis e educadores ambientais do departamento.

Público-alvo: comerciantes e moradores do bairro Restinga.

29/10 – Sábado

1 - Onde: Cristal

Endereço: rua Pedro Américo Leal (entre as avenidas Diário de Notícias e Icaraí)

Horário: 10h

Atividade:

Plantio de mudas nativas em parceria com a empresa Grilo Mobilidade e Tecnologia, que fez a doação. O objetivo é auxiliar na arborização da cidade, contribuindo para uma melhor oxigenação do ambiente da Capital para a redução da emissão de CO2 na atmosfera.

Público-alvo: usuários do aplicativo Grilo e moradores da região

2 - Onde: 68ª Feira do Livro na Praça da Alfândega, Centro Histórico

Endereço : Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre

Horário: 10h às 20h

Atividade:

O DMLU estará no estande da Prefeitura de Porto Alegre na 68ª Feira do Livro na Praça da Alfândega. Serão ministradas palestras sobre gestão de resíduos e esclarecidas as dúvidas dos contribuintes sobre separação e descarte correto de materiais.

Público-alvo: visitantes da Feira do Livro de Porto Alegre