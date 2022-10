Caminhada das Vitoriosas será realizada no dia 29

Na véspera do segundo turno das eleições para presidente e governador, a Caminhada das Vitoriosas, evento organizado pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), será realizada no próximo sábado (29), às 14h, com saída do Parque Moinhos de Vento em direção ao Parque da Redenção. Os participantes do evento podem chegar no Parcão a partir das 10h momento da concentração e onde diversas atividades gratuitas serão desenvolvidas.

Até 2030, uma a cada 10 mulheres no Brasil terá câncer de mama. Os dados são um alerta que afeta toda a sociedade. Por isso, a direção do Imama pede uma "pausa" para que todos se unam contra o câncer de mama, deixando de lado as diferenças políticas por uma causa maior: o amor pela vida. A vice-presidente do Imama, Cintia Seben, destacou que o câncer de mama diagnosticado no estágio inicial tem chance de 95% de cura. O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices da doença no País.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de que ocorram 66,2 mil novos casos no Brasil este ano. O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, respondendo por 23% dos novos casos de câncer no País a cada ano, de acordo com o Inca. Para 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Só no Rio Grande do Sul, 5.210 novos casos da doença serão registrados até o fim deste ano, de acordo com estimativas do instituto.