Promotor cita governador Ranolfo Vieira Júnior no caso Eliseu Santos

O júri que condenou o quarto réu pelo assassinato do ex-secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, foi marcado por uma "declaração polêmica" do promotor de Justiça Eugênio Paes Amorim que citou o governador Ranolfo Vieira Júnior em suposto esquema que envolveria corrupção. Na época, o governador comandava o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), um dos setores que investigaram o crime contra o ex-secretário da Saúde que foi morto a tiros em fevereiro de 2010. Santos foi assassinado na rua Hoffmann, no bairro Floresta, na zona Norte de Porto Alegre, quando deixava um culto em uma igreja evangélica na companhia da família. Eliseu Santos recebeu dois tiros. Segundo Amorim, a Polícia Civil teria encerrado o caso como latrocínio (roubo com morte) de "maneira apressada" para evitar a discussão política e preservar eventuais delegados que eram vinculados ao PTB - partido de Eliseu Santos na época e de demais integrantes da pasta, e também de Ranolfo Vieira Júnior. Hoje, o governador é filiado ao PSDB.

Em nota, a assessoria de imprensa do governador Ranolfo Vieira Júnior se manifestou ao afirmar que "o caso Eliseu Santos transcorre há 12 anos. "Acompanhei o inquérito enquanto diretor de um departamento ao qual a delegacia que apurou os fatos estava vinculada, até o seu envio ao Poder Judiciário, em 2010. Desconheço totalmente as provas produzidas ao longo da última década a partir da instrução judicial. Além disso, tendo em vista se tratar de um caso ainda não transitado em julgado, não cabe fazer qualquer comentário". Quanto às "ilações trazidas pelo promotor, em exposição durante o júri em curso na Capital, sobre as quais o próprio reconhece por mais de uma vez que não pode fazer qualquer afirmação, estamos avaliando eventuais providências a serem tomadas. Cabe tão somente esclarecer que o crime em questão ocorreu em 2010 e minha filiação ao PTB, mais de três anos depois, o que torna totalmente descabido qualquer questionamento nesse sentido".

No julgamento realizado na quarta (19) e na quinta-feira (20 ), o empresário Jorge Renato Hordoff de Mello foi condenado a 42 anos e dois meses de prisão pelo assassinato de Eliseu Santos. Os promotores de Justiça Lúcia Helena Callegari e Eugênio Paes Amorim, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS), atuaram no julgamento que considerou o réu culpado pelos crimes de homicídio qualificado (mandante), adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa. Mello foi acusado de ser um dos mandantes do crime. O veículo Vectra onde estavam os criminosos tinha placas clonadas e havia sido furtado. Após o crime, o carro foi incendiado. Mello, acusado de ser um dos mandantes da morte de Santos, era um dos proprietários da Reação - empresa que prestava serviço de segurança à Secretaria de Saúde na época do crime.

Este foi o segundo de uma série de quatro júris previstos para ocorrer neste ano sobre o caso Eliseu Santos. Os demais cinco réus deste processo serão julgados no dia 23 de novembro (Jonatas Pompeu Gomes e Marcelo Machado Pio) e no dia 12 de dezembro (Cássio Medeiros de Abreu, Marco Antônio de Souza Bernardes e José Carlos Elmer Brack). Neste mesmo processo, nos dias 22 e 23 de setembro, Robinson Teixeira dos Santos foi condenado a 33 anos, cinco meses e 15 dias de prisão por homicídio qualificado, bando armado (associação criminosa), fraude processual, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele era o motorista do veículo. Foi Robinson quem levou os dois executores até o local do crime e ficou aguardando para fugirem.

Em outro processo sobre o mesmo caso, foram julgados e condenados em 2016 duas pessoas apontadas pelo MP/RS como os executores do então secretário da Saúde. Eliseu Pompeo Gomes e Fernando Junior Treib Krol foram sentenciados a 27 anos e 10 meses de reclusão pelos mesmos crimes de Robinson: homicídio qualificado, bando armado (associação criminosa), fraude processual, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.