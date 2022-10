Rede Marista fomenta tecnologia, inovação e artes em evento que encerra no sábado

Nessa sexta-feira (21) e sábado (22) ocorre o projeto da rede Marista “4 em 1”, reunindo estudantes de diversos estados para atividades multidisciplinares. Entre as quatro atividades do evento, estão o “Festival Marista de Robótica”, a “Mostra Marista de Iniciação Cientifica”, o “Sinuma” e a “Mostra Marista de Arte”. O evento ocorre na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre, o dia todo, e espera reunir cerca de 3 mil pessoas.

O Sinuma é uma das atividades mais esperadas pelos estudantes. Luiza Gripp, Vitor Nesi, Bettina Vasata e Pedro Fengler são alguns dos nomes por trás da iniciativa, que promove uma simulação diplomática no modelo ONU. Os alunos recebem instruções e ajuda de Lucas Ribeiro, gerenciador educacional e assessor da área de Ciências Humanas. “Na rede Marista, confiamos em algo que chamamos de ‘Protagonismo Juvenil’. O projeto é do jovem para o jovem, ou seja, desde a organização até a execução dele, é feita pelos estudantes. A rede entra dando suporte e estrutura, para que eles possam executar o evento da melhor forma possível”, explica Lucas.

Luiza Gripp, que tem 17 anos e mora em Viamão, explica que, no debate, cada um representa um país e debate o assunto pautado. Ela também ressalta a importância do projeto. “A simulação me ajudou muito a desenvolver várias habilidades e debater com diversas pessoas por um mundo melhor, acho isso incrível”, ressalta a estudante. Vitor, de 18 anos, morador de Brasília, complementa. “Os debates vêm aparecendo cada vez mais nas escolas do Brasil e do mundo, por serem um ótimo exercício não só de integração como de liderança, fala, negociação também, o que são extremamente importantes para o mercado de trabalho atual."

As atividades de robótica têm quatro principais desafios. O “Incubando Ideias” segue a linha do empreendedorismo. “Convidamos eles a colocarem em prática conceitos que já viram na escola. Estamos abordando vários aspectos para que os estudantes possam vivenciar e realmente se identificarem, para que daqui um tempo possam sair pesquisadores daqui”, afirma Guilherme Bilhalva, um dos coordenadores da atividade. “Esse ano o tema é ciências básicas, para que os estudantes possam pesquisar e criar a perspectiva deles, consultando com especialistas, podendo desdobrar isso em projetos, com pesquisa, desenvolvimento e tecnologia”, acrescenta Ederson Loccatelli, também coordenador da parte de robótica do evento.

A Mostra Marista de Arte expõe projetos de estudantes feitos durante o ano nas aulas de artes nas escolas. “O bom da mostra de arte é que podemos mostrar o que trabalhamos durante o ano. Eu gosto muito de participar dos eventos por poder conhecer alunos de outras escolas, ver trabalhos dos outros alunos e realmente me profundar nos conceitos. Quero trabalhar com cinema, e nas aulas de arte nos incentivam a nos expressarmos da melhor forma possível, com o objetivo do trabalho”, diz a estudante Maya Scuri, que teve seus trabalhos de aquarela e surrealismo expostos na mostra.

Muitos dos alunos que fazem parte do projeto de iniciação cientifica, levaram seus gostos e vivências pessoais como inspiração para a produção e ideia do projeto. Manuela Celia Luz, com outras colegas, fez um projeto de iniciação cientifica focado na educação física. “Escolhemos esse projeto pelo nosso interesse pessoal, todas as integrantes fazem algum tipo de esporte, e percebemos que as pessoas não dão tanta atenção para a educação física, que traz muitos benefícios para a nossa saúde, convivência e relações humanas”, interpreta Manuela.

Para as mostras competitivas, concorrem jovens e crianças de 34 Colégios e Unidades Sociais da Rede no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e Sinop (MT) e até alunos do exterior (Chile). Essa é primeira vez do evento incluindo alunos da educação infantil.