Jardim do Dmae recebe Feira Mamãe e Bebê neste sábado

O jardim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) recebe neste sábado, 22, mais uma edição da Feira Universo Mamãe & Bebê. As atividades são dedicadas à maternidade e celebram o mês das crianças com sessões de conto de histórias. O evento ocorre das 11h às 17h e é gratuito.

As sessões de conto de histórias serão realizadas pela escritora porto-alegrense Josemar Canova, autora dos livros infantis A menina colorida e O menino vulcão. Cerca de 20 expositoras apresentam diferentes trabalhos artesanais na área de vestuário, acessórios, decoração, brinquedos e itens de higiene.

A organizadora do evento Fabiane Rieger, explica que o objetivo da feira é promover atividades de artesanato que ofereçam peças direcionadas à maternidade nas fases gestante, amamentação e primeiros anos de vida. “Hoje as ações apresentam bem mais do que produtos expostos, a Feira tornou-se uma família, acolhedora e preocupada em oferecer informações e experiências às mães” destaca Fabiane.

De acordo com texto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre, a Feira está na sua sétima edição. Segundo Fabiane, os encontros que ocorrem mensalmente buscam novos temas e abordagens para disseminar conhecimento com a participação voluntária de profissionais, como as ações referentes ao Agosto Dourado, que promoveu a amamentação. “É um orgulho enorme perceber a Feira crescendo, tornando-se conhecida e sendo indicada de mamães para outras mamães”, finaliza Fabiane.

Em caso de chuva, o evento será transferido para outra data e divulgado anteriormente. O Jardim fica na , localizado na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, na Capital.