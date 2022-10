Resumo da semana: nova emergência da Santa Casa, caso Seu Jorge e novo voo liga Caxias e Rio de Janeiro

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

Nova emergência da Santa Casa começou a operar nesta semana . O custo total da obra foi estimado em R$ 255 milhões. Esta é a primeira emergência da Santa Casa destinada exclusivamente para atendimentos do SUS e realizará, em média, 1.400 atendimentos mensais.