Clima seco e ensolarado deve marcar os próximos dias no Rio Grande do Sul

No decorrer da semana, o clima será seco e ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Agrometeorológico publicado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.

Até domingo, a nebulosidade e os ventos devem ser observados em toda a Região Sudeste e Leste do Rio Grande do Sul, em decorrência do deslocamento de um ciclone extratropical que se formou na quinta-feira. Deve chover nas demais regiões, mas o tempo já firma a partir do sábado.

As temperaturas não devem baixar muito. Porém, na próxima semana, ainda haverá entrada de ventos do leste e do sul, o transporte de umidade do oceano em direção à costa gaúcha e temperaturas mais amenas nas cidades do sul, como Rio Grande, Pelotas e Capão do Leão.

O boletim também aborda a situação das culturas de trigo, canola, cevada, soja, milho, arroz, feijão 1ª safra, olerícolas e frutíferas.