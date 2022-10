Vagas para pontos de táxis em Porto Alegre serão sorteadas na segunda-feira

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, em razão do alto número de inscritos, o sorteio das vagas em pontos fixos de táxis será realizado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Estado, nesta segunda-feira (24), às 9h. Mais de 500 autorizatários manifestaram interesse.

A EPTC solicita que os interessados cheguem ao local com meia hora de antecedência para agilizar o credenciamento e conferencia de documentos, o que deve levar mais de uma hora e deve ser realizado no local, antes do sorteio.