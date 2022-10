Metade Sul e no Leste do Rio Grande do Sul podem ter temporais

Um centro de baixa pressão atmosférica se forma e mantém o quadro de instabilidade no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (21). O potencial de chuva e de temporais isolados é maior na Metade Sul e Leste. As rajadas de vento poderão passar de 60 km/h. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta sexta-feira (21) o volume de chuva será irregular no Estado, com projeção de 50 mm em pontos da Campanha e da Zona Sul. A temperatura sobe pouco nessas áreas devido a cobertura de nuvens. No sábado (22) ainda chove na Metade Sul e no domingo (23) pode chover no Leste e também tem possibilidade de fazer frio no começo da manhã.

O tempo fica instável com variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia na Capital. Pode chover forte em pontos isolados e não se descarta a possibilidade de temporais passageiros. Amanhã o sol aparece entre nuvens. No domingo o céu fica nublado com chance de garoa.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 14°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 18ºC