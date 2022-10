Porto Alegre mantém vacinação contra poliomielite

Porto Alegre irá manter a vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) mesmo após o fim da campanha nacional contra a doença, nesta sexta-feira (21). A aplicação das doses acontece em todas as unidades de saúde para o público etário com indicação no calendário oficial de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A informações da prefeitura da Capital.

O esquema vacinal prevê três doses para bebês (aos 2, 4 e 6 meses de vida) e duas doses de reforço, uma aos 15 meses (1 ano e 3 meses) e a segunda aos 4 anos. Caso a vacinação esteja atrasada, a criança pode receber doses até completar 5 anos de idade.

Segundo informações do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cobertura vacinal (calculada sempre com doses aplicadas em crianças com menos de um ano) contra pólio é de 76,5% no segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, o percentual foi de 71,7% - mesmo índice verificado em todo ano de 2021. Para conter o avanço da doença, o indicado é seja atingido 95% de cobertura vacinal.

O Brasil não atinge a meta de vacinação contra a pólio desde 2015. Na capital gaúcha, o índice vem diminuindo desde esse período. Com a confirmação de um caso da doença em julho de 2022 nos Estados Unidos e o fato do vírus circular em países como Paquistão e Afeganistão, o alerta para aumento da cobertura vacinal aumenta.

Com o tráfego aéreo constante, a doença pode facilmente ser levada de um território para outro, por isso a importância de vacinar as crianças, como explica a enfermeira Renata Capponi, chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da Secretaria Municipal de Saúde. "Estamos em alto risco para reintrodução do vírus no país, e ele não circula no Brasil desde 1989", afirma a enfermeira.

Entre os sintomas da doença estão febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação (prisão de ventre), espasmos, rigidez na nuca e meningite. Nos casos mais graves, a doença causa flacidez muscular que afeta, principalmente, um dos membros inferiores. "A criança pode ir dormir com febre e, em casos graves, no dia seguinte, acordar sem movimentos nas pernas de forma permanente", fala Capponi.