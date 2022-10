Vacinação contra Covid-19 e gripe no Lindoia Shopping se encerra na sexta-feira

A próxima sexta-feira (21) será o último dia de vacinação contra Covid-19 e gripe no Lindoia Shopping, Zona Norte de Porto Alegre. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o encerramento ocorre devido à grande redução de público para atendimento no local. Os demais pontos de vacinação permanecem inalterados.

Para a imunização, é preciso levar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde têm de mostrar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde. No caso de imunocomprometidos, é necessário comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A vacinação de Covid-19 para a população a partir de 12 anos ocorre em 35 locais: shoppings João Pessoa e Lindoia (até as 16h) e em 33 unidades de saúde - nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

A quarta dose está disponível para todas as pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Entre as comorbidades elegíveis estão diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial (resistente, em estágio 3, ou estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo), doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doença renal crônica, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV, hemoglobinopatias, obesidade mórbida, Síndrome de Down e cirrose hepática.

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde, além dos shoppings João Pessoa e Lindoia.

A lista completa de endereços pode ser encontrada no site da prefeitura de Porto Alegre.