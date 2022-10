Rio Grande do Sul tem risco de tempestades nesta quinta-feira

Há risco de tempestades no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (20). Desde cedo áreas de instabilidade vão atuar no Oeste e Norte do Estado e se espalham na direção do Leste ao longo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

As pancadas de chuva poderão ocorrer com forte intensidade acompanhadas de raios, vendavais e granizo isolado. O volume de chuva será irregular, contudo, o acumulado poderá ser alto em alguns pontos com projeção ao redor de 50 mm. Na sexta-feira (21) a chuva segue com temporais isolados no Leste e Sul.

O tempo fica instável nesta quinta-feira (20) com pancadas de chuva a qualquer hora do dia em Porto Alegre. Os intervalos de melhoria e sol poderão ocorrer com elevação da temperatura e abafamento na Capital. Os temporais poderão ocorrer entre hoje e amanhã com risco de chuva forte, rajadas de vento e raios.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 16ºC