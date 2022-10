Governo do Estado, Senado e DPE-RS manifestam solidariedade a Seu Jorge

Segue repercutindo o caso de supostas ofensas racistas proferidas pelo público ao cantor Seu Jorge, em apresentação ocorrida na noite da última sexta-feira (14), no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Nesta terça (18), o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, ligou para o cantor e se desculpou “em nome dos gaúchos”. No mesmo dia, a Defensoria Pública do Estado (DPE-RS) publicou manifestação sobre o caso e o Senado aprovou voto de solidariedade ao artista, cujo caso está sendo investigado como possível crime de racismo.

Em vídeo, o chefe do poder executivo gaúcho contou que a conversa foi muito boa, embora o lamento que levou à conversa. Sobre o telefonema, o governador afirma ter garantido que a “polícia vai apurar os fatos na sua maior amplitude” e que as manifestações “não representam o comportamento da maioria da sociedade gaúcha”.

Além disso, texto assinado pelo dirigente do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria Pública do RS (NUDIER), Andrey Regis de Melo, aborda a evidente necessidade de se refletir, debater e combater o racismo na sociedade gaúcha. "Seres que recusam humanidade a outros humanos podem mesmo ser reconhecidos e se reconhecerem como humanos, no que de ético há nesse conceito? O Rio Grande do Sul precisa refletir sobre Cerro dos Porongos. O Rio Grande do Sul precisa refletir sobre os racismos, sempre plurais, perpetrados contra Seu Jorge", escreveu a DPE-RS.

A Defensoria finaliza a nota reforçando o compromisso da instituição em combater os crimes de intolerância e de discriminação, adotando “as medidas cabíveis para o necessário combate aos racismos e responsabilização dos envolvidos".

Após repercussão nacional do ocorrido, o senador Paulo Paim (PT-RS), autor da proposta em nível federal, disse que manifestações como as que ocorreram durante show realizado no Clube Grêmio Náutico União, quando o cantor convidou um jovem negro a tocar no palco, não é um ato isolado. "Ao contrário, o racismo é uma prática diária incrustada, infelizmente, na sociedade brasileira, e isso assola, atrasa o desenvolvimento do nosso País”, ressalta.

“Passados mais de 130 anos da abolição da escravatura, estamos vendo aí que a população negra ainda convive dia e noite com a dor de ser ofendida por algumas pessoas que se sentem superiores em razão da cor da pele. Mal sabem eles que inferior não é o ofendido, mas é o ofensor, quando manifesta o seu preconceito e sua incapacidade de reconhecer a identidade, a cultura e as contribuições do outro para a formação e o desenvolvimento de seu País.”