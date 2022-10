Oktoberfest da Orla do Guaíba será realizada neste fim de semana

adiada devido ao mau tempo A primeira Oktoberfest do Parque da Orla do Guaíba será realizada neste fim de semana em Porto Alegre. O evento ocorre no sábado (23) e no domingo (24). A festa, que seria realizada no dia 15, foi. Segundo a organização, a expectativa é que mais 50 mil pessoas por dia passem pelo trecho 1 da Orla do Guaíba e confiram a programação cultural gratuita do evento. O diretor de negócios da GAM3 Parks, Vinicius Garcia, informou que foram unidos todos os bares e restaurantes da Orla 1 para criar uma grande festa. "Os espaços terão decoração temática e comidas típicas para receber o público", ressaltou.

Seguindo em toda a extensão do trecho 1, a festa terá dois palcos para shows e atrações. O primeiro ficará localizado próximo ao 360 Gastrobar e da loja de convivência Alegrow. Já o segundo, próximo ao deck 4 e da Amberê Drinqueria. A cultura alemã estará em destaque durante toda a programação. Em ambos os dias, haverá danças típicas nos palcos, shows com diversas bandas como Alles Gute, Exemplo, Orquestra Família Eichelberger, DJ Lê Araújo e outras atrações.

Na gastronomia, a comida tradicional promete conquistar. Entre os pratos que serão servidos nos bares, quiosques e restaurante, o público encontrará charcutaria (linguiça artesanal), eisbein (joelho de porco), choripan (pão com linguiça), pulled pork (sanduíche de pernil), frankfurt bockwurst (salsichas), crepe strudell, pretzel, strudell, cucas, entre outros. "Em relação às bebidas, teremos uma qualidade incrível. O chopp ficará por conta da Bender e Imigração, além da participação especial do quiosque 6 da Alcapone", destacou Garcia.

Estão confirmados na Oktoberfest restaurantes como 360 POA Gastrobar, Bar do Espartano, Sunset Poa, Sheik Burger, Amberê Drinqueria, além dos quiosques Cabanna, Crepe da Orla, Espartano, AlCapone, Orla Gourmet e a loja de conveniências Alegrow. De acordo com a concessionária responsável pelo Trecho 1 da Orla e o Parque Harmonia, a GAM3 Parks, grandes festas serão realizadas em 2023 e 2024, o último sendo o ano do bicentenário da colonização alemã. Além da Orla do Guaíba, o Parque Harmonia também será um dos palcos. A Oktoberfest da Orla do Guaíba será realizada nos dias 22 e 23 de outubro das 14h às 20h no trecho 1 da Orla. A entrada é franca.