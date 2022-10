Operação conjunta combate furtos de fios e cabos na Capital

Nessa terça-feira (18) a Secretária de Segurança Pública (SSP) realizou operação de combate aos crimes de receptação, furtos e roubo de fios e cabos na Capital. A ação percorreu nove pontos no bairro Restinga, e foram efetuadas cinco prisões ao todo.

Das cinco prisões, duas foram por receptação qualificada e furto de energia, uma por receptação qualificada e outras duas, por furto de energia. Dois locais foram interditados por falta de alvará e por armazenarem materiais sem procedência e um terceiro ponto foi interditado por furto de energia.

De acordo com a delegada Rosane de Oliveira, coordenadora da ação pela SSP, as ações vêm trazendo resultados expressivos com a queda dos índices dos furtos de fios e cabos. No mês de setembro, houve uma redução de 42% no número de ocorrências em comparação a setembro de 2021.

“A Restinga apresenta grandes índices de furtos e receptação de fios e cabos. Além das ações de combate, precisamos reforçar a conscientização da sociedade, pois as pessoas que compram o cobre acabam contribuindo com esse comércio ilegal que gera danos para a nossa sociedade”, afirmou Rosane.

A força-tarefa permanente foi criada entre Estado e município após o poder público ter contabilizado prejuízos na rede de iluminação, especialmente em praças e parques da capital. Desde então, dezenas de pessoas foram presas e vários estabelecimentos autuados e interditados.

A operação conjunta contou com a participação da Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, fiscais da prefeitura, equipes técnicas e concessionárias de serviço público e empresas de telefonia, luz e água.