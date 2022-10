Rede Marista promove festival de robótica e outras atividades a partir de sexta-feira

Ocorre na próxima sexta e sábado (21 e 22 de outubro) o “4 em 1”, projeto que reúne estudantes da Rede Marista de diversos Estados e do Exterior (Chile) em práticas multidisciplinares. Ao longo dos dois dias, espera-se mais de 3 mil pessoas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre, das 8h às 21h e das 8h30min às 20h.

As quatro atividades propostas – Festival Marista de Robótica, Mostra Marista de Arte, Mostra Marista de Iniciação Científica e Simulação das Nações Unidas Marista (Sinuma) – serão realizadas simultaneamente nos prédios 40, 41 e 50 do campus. Para as mostras competitivas, concorrem jovens e crianças de 34 Colégios e Unidades Sociais da Rede no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e Sinop (MT).

Esta será a primeira vez que a Sinuma acontece de forma presencial. De acordo com Lucas Ribeiro, assessor de Ciências Humanas da Rede Marista e um dos responsáveis pelo evento, além de incentivar o protagonismo juvenil, o certame ajuda a desenvolver habilidades importantes para o futuro dos estudantes – as chamadas soft skills –, como comunicação, argumentação, trabalho em equipe e resolução de problemas. Entre os temas a serem debatidos neste ano, estão questões como Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Conselho dos Direitos Humanos, Conselho de Segurança (Crise dos Mísseis de 1962) e Ondas de Calor na Europa.

O Festival Marista de Robótica existe desde 2008, reunindo estudantes e educandos dos Colégios e das Unidades Sociais da Rede Marista e alunos de outras escolas, privadas e públicas, para desafios e pesquisas que envolvem a Robótica Educacional, a codificação e o empreendedorismo. Com a participação de 121 equipes do 4º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, serão quatro principais tarefas com base no tema “Ciências básicas no cotidiano”: Desafio de Robôs, Desafio de Drones, Cidade Laboratório e Incubando Ideias. As apresentações dos projetos são gratuitas e abertas ao público em geral.