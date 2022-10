Porto Alegre sediará 28ª Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil

Com o tema "Movimentos Transformam", a 28ª Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil volta a ser presencial. A última edição neste formato foi realizada em 2019, com uma versão online em 2020.

Neste ano, ocorrerá no dia 6 de novembro em novo local de largada - agora no Parque Marinha do Brasil. Os interessados em se inscrever na modalidade Corrida Competitiva tem até o dia 26 de outubro pelo site ou presencialmente na sede do Instituto. A expectativa é de que 1,2 mil corredores participem do evento que também faz parte das comemorações dos 30 anos de atividades do ICI.

Os valores variam de acordo com a modalidade escolhida: R$ 30,00 para caminhada de 3km (incluso camiseta do evento), R$ 30,00 para corrida kids (incluso camiseta do evento), R$ 115,00 na modalidade corrida competitiva com kit e R$ 80,00 na modalidade corrida competitiva sem kit. A largada da corrida está prevista para 8h e da corrida kids e caminhada às 10h30min.

Equipes do ICI estarão no trecho 3 da Orla do Guaíba durante o próximo domingo, das 9h às 16h, para realizar inscrições presenciais dos interessados em participarem do evento. Para se inscrever na 28ª Corrida pela Vida do Instituto do Câncer Infantil, é necessário acessar o site (https://www.esportif.com.br/evento/CORRIDAPELAVIDA2022) ou presencialmente na sede do ICI (Rua São Manoel, nº 850).