Parquímetros de Porto Alegre passarão a aceitar PIX

Nesta quinta-feira, 20, entram em operação os novos serviços da Área Azul de Porto Alegre. A partir desta data, conforme informações da prefeitura, os usuários do estacionamento rotativo terão mais opções de pagamento e segurança.

Estão sendo adicionadas às formas de pagamento existentes o débito automático, PIX, cartão pré-pago ou aplicativo da Zona Azul Brasil. O Sigapay passa a ser o aplicativo oficial de Porto Alegre.

Com o começo da operação do novo aplicativo, que é próprio da Zona Azul Brasil - concessionária que opera o sistema na Capital -, o Digipare deixará de funcionar a partir do dia 31 de dezembro de 2022. No entanto, até lá os créditos existentes poderão ser usados pelos usuários.

Os valores de R$ 2 por meia hora e de R$ 4 a hora, assim como o Aviso de Irregularidade - valor a ser pago pelo motorista que não emitiu o tíquete regularmente - passarão a valer em 1º de novembro. Em novembro, também entram em funcionamento as novas áreas para motos, atendendo a uma demanda da categoria.

A tarifa para o uso destas vagas terá isenção de 30 minutos. Após esse tempo, a cobrança será de 50% do valor da tarifa. Além das motos, estão previstas áreas exclusivas para carga e descarga com período de isenção de meia hora.

“Vamos usar esses dez dias para intensificar a orientação dos motoristas e testar os novos serviços. Achamos melhor fazer esse trabalho no começo do projeto e depois ajustaremos o valor do rotativo”, explica o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.