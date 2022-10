Defensoria Pública do RS se manifesta sobre denúncia de racismo em show de Seu Jorge

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS) se manifestou, nesta terça-feira (18), sobre a denúncia de racismo e sobre os ataques dirigidos ao cantor Seu Jorge enquanto se apresentava com a banda em um show particular no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na última sexta (14). Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ouvir insultos racistas, com sons que imitam um macaco, e vaias vindas da plateia. A Polícia Civil do RS instaurou inquérito para investigar o caso.

Na nota, a DPE-RS afirmou que "eliminar, marginalizar e segregar a população negra ainda são lamentáveis práticas em nosso cotidiano social. Os racismos seguem hierarquizando e desumanizando pessoas negras."

O texto, assinado pelo dirigente do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria Pública do RS (NUDIER), Andrey Regis de Melo, segue em um tom de forte condenação ao ocorrido, exaltando a evidente necessidade de se refletir, debater e combater o racismo na sociedade gaúcha. "Seres que recusam humanidade a outros humanos podem mesmo ser reconhecidos e se reconhecerem como humanos, no que de ético há nesse conceito? O Rio Grande do Sul precisa refletir sobre Cerro dos Porongos. O Rio Grande do Sul precisa refletir sobre os racismos, sempre plurais, perpetrados contra Seu Jorge", escreveu a DPE-RS.

A Defensoria finaliza a nota reforçando o compromisso da instituição em combater os crimes de intolerância e discriminação. "O Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria Pública do RS (NUDIER – DPE/RS) presta solidariedade aos artistas e repudia os racismos cometidos durante show realizado em clube de Porto Alegre." e prossegue: "A Defensoria Pública, cumprindo o papel constitucional, informa que adotará as medidas cabíveis para o necessário combate aos racismos e responsabilização dos envolvidos", afirmou.

pronunciamento do cantor Seu Jorge em seu perfil nas redes sociais O caso ganhou repercussão nacional após o. Sentado em frente a uma projeção da bandeira do Rio Grande do Sul, o artista relatou que sofreu os insultos no momento em que se retirou do palco, no tradicional momento do "bis", e que, impossibilitado de fazer o encerramento naquela situação, apenas se despediu do público. Ele disse ainda que ficou sabendo que os funcionários do local estavam proibidos de falar com ele e ressaltou a ausência de pessoas negras no evento. Ao final do pronunciamento, Seu Jorge conclamou a população negra e a todos que se somem ao combate ao racismo, se articulando à movimentos negros e não aceitando esse tipo de situação.

No domingo (16), o Grêmio Náutico União (GNU) emitiu uma nota de esclarecimento, em que afirmou que "está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge", e que "se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados."

A delegada Andrea Mattos, da Delegacia de Combate à Intolerância, disse que, até o momento, o presidente do União, Paulo José Kolberg Bing, foi o único a depor, mas que, nesta quarta-feira (19), serão ouvidas novas testemunhas. Sobre os vídeos que circulam nas redes sociais, a delegada disse que é possível ouvir ofensas, mas que esses não são os vídeos oficiais. "Estou aguardando as imagens oficiais para ver se as imagens batem, mas eu acredito que sejam verdadeiras, quase certeza de que são as do dia do evento. Se forem verdadeiras, são ofensas racistas", afirmou. Ela disse que se colocou à disposição da equipe do cantor, mas que ainda não obteve retorno.

Discriminar alguém pela raça, cor, etnia, ou religião é crime previsto na legislação brasileira. O crime de injúria racial, que acontece com ofensas direcionadas a um indivíduo especifico, está inserido no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal e, quando comprovado, pode acarretar em até 3 anos de reclusão.