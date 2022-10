Seu Jorge se manifesta sobre show realizado em Porto Alegre

O cantor Seu Jorge divulgou no seu canal do YouTube, na noite desta segunda-feira (13), um vídeo no qual comenta e traz sua versão sobre os fatos ocorridos em show realizado no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, na sexta-feira (14).

Ao manifestar sua “admiração e respeito pelo povo do Rio Grande do Sul”, o artista relatou que presenciou “muito ódio gratuito e muita grosseria racista” neste dia e não reconheceu “a cidade que aprendi a amar e respeitar”. Em outro trecho, ele conta ter se deslocado aos bastidores no final da primeira parte do show e, quando chegou atrás do palco, começou a escutar muitas vaias e xingamentos. "Logo, e por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas, sozinho, voltei ao placo e, de maneira respeitosa, agradeci a presença de todos e me despedi do público presente e me retirei do show.”

Sobre o assunto, o clube Grêmio Náutico União divulgou nota de esclarecimento em seu site neste domingo (16) para informar que está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. "Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados", diz o texto.

O União afirmou também que, "seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação". A nota é assinada pelo presidente do clube, Paulo José Kolberg Bing.

O texto foi publicado após a repercussão de relatos nas redes sociais afirmando que alguns espectadores teriam hostilizado o artista com palavras e atos racistas. As supostas ofensas seriam reação a discurso contra a redução da maioridade penal ao fim do show. Ao deixar o palco, o músico fez gesto reproduzindo a letra L com a mão, em apoio ao candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.