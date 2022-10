Anvisa proíbe venda de dois lotes de chocolates da marca Garoto

A Anvisa comunicou a proibição da comercialização, distribuição e uso de dois lotes de chocolates da marca Garoto. A medida foi divulgada no Diário Oficial da União nessa terça-feira (18). A Garoto anunciou o recolhimento voluntário dos dois lotes após a constatação de avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica com risco de conter pequenos fragmentos de vidro nos produtos, podendo causar lesões na boca ou mucosas.

Com base nos registros da empresa, há possibilidade de contaminação apenas nos dois lotes mencionados (lote 225212941G - chocolate ao leite com Castanhas de Caju e lote 225312941G - chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas). Ambos são tabletes de 80g e têm data de validade até 09/09/2023. O fabricante diz que não há restrição de uso aos demais produtos da marca.

De acordo com a documentação apresentada pela empresa no comunicado de recolhimento voluntário, a maior parte dos produtos dos lotes implicados não foi comercializada, porém, alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha (ES) e em Santa Catarina.

Para saber se o consumidor adquiriu um dos lotes, é necessário verificar o lote do produto no verso do rótulo, próximo ao lacre. Se for identificado os códigos de lote 225212941G ou 225312941G, o chocolate não deve ser consumido. Além de guardar a embalagem, o consumidor deve entre em contato com o Serviço ao Consumidor Garoto.