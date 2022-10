Porto Alegre registra queda de 24% em assaltos a ônibus neste ano

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (17), que a Capital registrou queda nos assaltos dentro dos coletivos. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 39 assaltos a ônibus, número 24% menor do que o verificado no mesmo período de 2021, que contabilizou 51 ocorrências do gênero. Os dados fazem parte do Fórum Transporte Seguro, que reúne a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo.

Desde 2016, ano de criação da força-tarefa da Polícia Civil e Brigada Militar contra roubos no transporte coletivo, a queda acumulada é de 95% nos assaltos a ônibus no período anual. Em 2016, durante todo o ano, foram 915 assaltos. Em 2017, esse número baixou para 615 e, em 2018, caiu para 400 ocorrências. Em 2019, foram 191 assaltos, depois 140 em 2020 e, em 2021, foram 61 ocorrências no ano inteiro.