Áreas da Metade Norte e do Leste do Rio Grande do Sul podem ter chuva

Nesta terça-feira (18), o dia terá ampla variação de nuvens e alguns episódios de chuva poderão ocorrer, sobretudo, em áreas da Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul. Não se descarta a possibilidade de chuva forte isolada. Em geral, os modelos meteorológicos indicam que a instabilidade deverá ocorrer na primeira metade do dia, com melhorias e aberturas de sol à tarde que deverão começar pelo Oeste. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura sobe mais na fronteira com a Argentina com projeção de máximas perto de 30°C. Em trechos do Planalto, Serra e Costa Doce a temperatura sobe pouco.

O sol aparece alternando com períodos de maior nebulosidade e não se descarta a possibilidade de chuva passageira em Porto Alegre nesta terça-feira (18) . Na quarta-feira (19) a tendência é de tempo mais seco com previsão de abafamento à tarde. Entre quinta e sexta-feira (21) o tempo fica instável com pancadas de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 17ºC