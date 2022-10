'Medicina sem pressa' é alternativa a testes e tratamentos sem eficácia

Na era da informação instantânea e disseminada a um grande número de pessoas, a facilidade com o que os pacientes pesquisam na internet doenças e tratamentos sem eficácia científica pode ser um verdadeiro empecilho para a medicina de qualidade. Ao conversar com médicos, não é raro que relatem o seguinte cenário: em consultas rápidas, o paciente chega com o diagnóstico pronto, pedindo apenas uma "opinião" do médico, ou, ainda, solicitando a maior quantidade de exames possível ou medicamentos sem comprovação. A situação acontece, como define o cardiologista e integrante do movimento 'Medicina Sem Pressa', Marco Bobbio, porque os pacientes acreditam que isso significa "mais saúde e vida longa." O médico estará em Porto Alegre em novembro para um painel sobre o assunto na Amrigs.

O que acontece, no entanto, é o contrário. A pressão por cumprir metas ou por satisfazer a vontade dos pacientes, seja no número de atendimentos ou na indicação de testes e procedimentos que, muitas vezes, não tem indicação ou comprovação científica, sobrecarrega emocionalmente profissionais e pacientes, que realizam consultas rápidas e que não dão conta das especificidades de cada indivíduo.

Conforme explica Bobbio em entrevista ao Jornal do Comércio, a busca exagerada por procedimentos pode ser prejudicial à saúde, pois alguns exames apresentam riscos. Além disso, o diagnóstico em excesso pode levar a consequências, como prescrição de medicamentos para uma vida toda que poderia ter sido evitada. "Na Itália, mas eu acredito que no Brasil também, milhares de pacientes devem ingerir medicamentos hormonais para tireoide todos os dias durante toda a vida, após a remoção inútil da tireoide. Dados científicos mostram que as remoções da tireoide foram exageradas e não reduziram o número de pessoas que morreram de câncer de tireoide", diz Bobbio.

Para ser uma alternativa à essa tendência, surgiu, em 2011, um movimento que vem ganhando força. Trata-se do 'Slow Medicine', ou, em português, 'Medicina Sem Pressa'. Nesse conceito de atuação, os médicos e pacientes praticam a medicina baseada na escuta, comprovação científica e tomadas de decisão conscientes na relação entre as duas partes. A ideia não é praticar uma medicina "preguiçosa", como ressalta Bobbio, mas sim mais aprofundada e "com calma", quando for possível.

Por essa razão, as três palavras que definem a 'Medicina Sem Pressa' são: sóbria, respeitosa e justa. Não atropela processos e respeita as pesquisas clínicas. "Recentemente, o uso da palavra churnalismo (termo pejorativo para material jornalístico pré-empacotado usado para criar artigos em jornais) foi ampliado para indicar falta de cuidado em relatórios, pesquisas biomédicas mal feitas e para artigos com manchetes empolgantes, mas baseados em métodos ruins, medições imprecisas, análises falhas, tudo levando a conclusões duvidosas", reflete.

Marco Bobbio é médico cardiologista italiano e sua trajetória acadêmica e profissional fizeram dele um dos principais expoentes mundiais da 'Slow Medicine'. Ele é pós-graduado em Estatísticas Médicas e pesquisador do Cedars-Sinai, do Centro Médico de Los Angeles. Chefiou o Programa Médico de Transplantes Cardíacos de Turim e dirigiu o Departamento de Cardiologia de Cuneo, ambos na Itália. Bobbio também foi Secretário Geral da 'Slow Medicine' em seu país. Com artigos publicados em diversos jornais internacionais, é autor dos livros “Caminhos Clínicos. Como interpretar e aplicar os resultados de una pesquisa clínica” (CSE 1996); “Juro exercitar a medicina com liberdade e independência” (Einaudi 2004); “O doente imaginado” (Einaudi 2010); “Medicina Demais” (Einaudi 2017), sendo os últimos dois traduzidos para o português.

O evento em Porto Alegre, que acontece no dia 4 de novembro, faz parte de uma grade de palestras e encontros para debater o assunto, que devem ocorrer em diversas cidades, além da Capital, como Passo Fundo, Caxias do Sul e São Paulo. A oportunidade é promovida pelo Laboratório de Políticas Públicas e Sociais (Lapps). A programação completa pode ser conferida no site da instituição. Para Marcelo Sgarbossa, cientista político e organizador do evento, a presença de Bobbio é uma ótima oportunidade para debater a medicina. "Marco carrega um sobrenome de peso: seu pai, Norberto, foi um dos maiores ícones do pensamento democrático de todos os tempos. Ouso dizer que, "a fruta não cai longe do pé", pois Marco se tornou uma das maiores referências mundiais da Medicina Sem Pressa", considera.

Confira abaixo a entrevista na íntegra

Jornal do Comércio - Qual a sua relação com o movimento 'Slow Medicine' ou 'Medicina Sem Pressa'? Quando começou a se interessar pelo tema?

Marco Bobbio - Eu sempre fui um médico que praticou, de alguma forma, a 'Medicina Sem Pressa'. Sempre tentei entender as necessidades e expectativas dos pacientes. Evitei prescrever medicamentos ou procedimentos desnecessários e sempre adaptei as recomendações científicas à realidade dos pacientes. Dois dos fundadores do movimento, que eu convivi por algum tempo, me convidaram para participar do Seminário de 'Slow Medicine', organizado em 2011, que aconteceu em Ravenna, para definir as estratégias do movimento. A essa altura, eu percebi que o movimento era para mim porque representava meu ponto de vista. Depois de três anos, eu fui eleito Secretário Geral do Movimento, cargo que ocupei até 2020. Neste período, eu escrevi dois livros, que estão traduzidos para o português: O doente imaginado - os riscos da uma medicina sem limites e Medicina demais - o uso excessivo pode ser nocivo à saúde.

JC - 'Slow Medicine' não é uma especialidade, correto? É tipo uma filosofia na medicina. A partir de quais inquietações médicas o movimento surge?

Bobbio - Sim. 'Slow Medicine' não é uma especialidade, mas um jeito de pensar e de praticar a medicina que não é condicionado pela tecnologia e interesses equivocados: é uma medicina centrada no paciente. O 'Slow Medicine' foi fundado enquanto movimento para trazer de volta ao processo de cuidado uma relação de escuta, dialogo e decisões compartilhadas com os pacientes. A medicina está repleta de inadequações, desperdícios, conflitos de interesse e muitos clichês que induzem os profissionais e pacientes a consumir cada vez mais serviços de saúde, na ilusão de que é sempre melhor fazer mais e mais para ter mais saúde e vida longa. Já a filosofia Slow Medicine é resumida em três palavras-chave: sóbria, porque age com moderação, gradual, e sem desperdício; respeitosa, porque é preocupada com a dignidade dos indivíduos e reconhece seus valores; e justa, porque é comprometida em assegurar o melhor cuidado disponível baseado nas melhores evidências e para todos. A expressão 'Slow Medicine' foi escolhida para indicar afinidade conceitual e colaborativa com 'Slow Food', que por décadas foi promovido na Itália e no resto do mundo como agricultura sustentável e disponível para todos seres humanos.

JC - Como podemos definir o principal objetivo da 'Slow Medicine'?

Bobbio - Deve-se notar que o termo "slow" não deve significar lutar por uma medicina lerda, preguiçosa ou relaxada, porque todos nós sabemos perfeitamente que a medicina, muitas vezes, precisa ser agressiva, crucial, rápida e capaz de não desistir. Certezas exigem ações rápidas, mas dúvidas precisam de reflexões mais demoradas. De acordo com a nossa missão, a palavra "slow" remete ao conceito de medicina com reflexão, que possibilita tempo para decisão, para julgamento e envolvimento dos pacientes nas decisões clínicas.

JC - O que a 'Slow medicine' tem para nos ensinar em um mundo cada vez mais bombardeado por informações, inclusive informações sem comprovação científica?

Bobbio - Ensina, sobretudo, que a boa medicina precisa começar baseada em conhecimentos científicos consolidados, com bons resultados de pesquisa clínica e de recomendações de guias médicos sérios. É importante, no entanto, ter em mente que a informação não é neutra e precisa ser lida com cuidado, validada em seus contextos, interpretada com um julgamento clínico e aplicada para cada paciente em suas especificidades. Recentemente, o termo "churnalismo" foi ampliado para indicar falta de cuidado e seriedade nos relatórios médicos, pesquisas biomédicas mal feitas e para artigos com manchetes empolgantes, mas baseados em métodos ruins, medições imprecisas, resultados mal interpretados, análises falhas, tudo isso levando a conclusões duvidosas e prejudiciais.

JC - Você é italiano. Percebe alguma diferença do movimento aqui e na Europa? Como ele se manifesta por lá?

Bobbio - Em todo o mundo existem profissionais adotando a filosofia 'Slow Medicine', mesmo quando eles não entendem por esse nome. Do mesmo jeito, existem outros movimentos que estão se desenvolvendo nos últimos anos e que também são oposição à "fast medicine", que adotam diferentes definições: Prudent Care, Right medicine, Conservative medicine, Sensible medicine são alguns.

JC - Segundo o manifesto da 'Slow Medicine' no Brasil, a 'fast medicine' "trata-se de uma cultura enraizada nos nossos dias: o paciente troca breves palavras com o médico e lhe entrega um enorme fardo de exames. Ou, logo após o início da consulta, expressa a ideia de que gostaria de fazer alguns exames, quando não afirma que quer fazer “tudo aquilo que tem direito”, comentando em seguida o custo de seu plano de saúde". Como você acha que esse tipo de comportamento tem afetado a saúde dos pacientes?

Bobbio - Pois bem. Hoje em dia, mais e mais pessoas estão convictas que mais testes, mais drogas, mais intervenções significam viver melhor e por mais tempo. Apesar disso, existem muitas evidências de que um excesso de testes de diagnósticos e tratamentos pode ser prejudicial. Por exemplo: a realização de ultrassonografia de tireoide como exame de rotina pode encontrar pequenos nódulos sem significado patológico, assustando o médico e o paciente. Na maioria dos casos em que isso acontece a remoção da tireoide é recomendada. Na Itália, mas eu acredito que no Brasil também, milhares de pacientes devem tomar medicamentos hormonais para tireoide, todos os dias, por toda a vida, após a remoção inútil da glândula. Dados científicos mostram que as remoções da tireoide foram exageradas em todo o mundo, sem reduzir o número de pessoas que morreram de câncer de tireoide por conta disso. Do ponto de vista terapêutico esse excesso de medicação e também traz problemas. É sabido que o uso indiscriminado e inapropriado de antibióticos leva à resistência ao medicamento, resultando em bactérias super resistentes que causam a morte do paciente, pois não são mais curáveis e os antibióticos não são mais efetivos.

JC - Por fim, que benefícios você acha que a 'Slow Medicine' pode trazer para os diferentes tipos de tratamento e doenças?

Bobbio - A 'Slow Medicine' visa combater os problemas mais frequentes relacionados à forma como as práticas de saúde são fornecidas (uso excessivo e subutilização de testes e tratamentos, hiper diagnóstico, disseminação de doenças, conflitos de interesse, desumanização do atendimento, informações excessivas ou imprecisas, decisões orientadas pela tecnologia), integrando evidências científicas baseadas em humanidades médicas. Saúde e doença são fenômenos complexos, e a vida de uma pessoa é mais do que a soma das reações químicas que ocorrem em suas células. Ela está ligada à educação, ao meio ambiente, relacionamento pessoal, a emoções, ao prazer. A 'Slow Medicine' sugere a estratégia de esperar, ou não fazer nada, quando possível, e usar melhor os recursos já escassos para garantir o bem-estar de uma parcela maior da sociedade.