Grêmio Náutico União diz que vai apurar se houve atos racistas em show de Seu Jorge

O clube Grêmio Náutico União divulgou nota de esclarecimento em seu site neste domingo (16) para informar que "está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados", diz o texto.

O União ainda afirmou que, "seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação". A nota é assinada pelo presidente do clube, Paulo José Kolberg Bing.

O texto foi publicado após a repercussão de relatos nas redes sociais sobre o show de Seu Jorge realizado na noite de sexta-feira (14), afirmando que alguns espectadores teriam hostilizado o artista com palavras e atos racistas. As supostas ofensas seriam reação a discurso contra a redução da maioridade penal ao fim do show. Ao deixar o palco, o músico fez gesto reproduzindo a letra L com a mão, em apoio ao candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



Além de textos e vídeos nas redes, o caso ganhou alcance nacional, com a publicação de matérias em veículos como O Globo, Terra e Uol. Houve ainda diversas manifestações críticas aos atos, bem como textos de apoio e solidariedade a Seu Jorge nas redes. Entre eles, os postados no Twitter por políticos como o candidato do PSDB ao Piratini, Eduardo Leite; o deputado estadual eleito Matheus Gomes (PSOL), e na classe artística, caso do texto divulgado pelo ator e diretor de teatro Zé Adão Barbosa.

Seu Jorge foi contratado para realizar o show que marcou a reinauguração do Salão União, o maior do clube, na sede Alto Petrópolis, em Porto Alegre.

Veja algumas das postagens e a íntegra da nota do Grêmio Náutico União:

Eduardo Leite (PSDB), candidato a governador:

Zé Adão Barbosa, ator, diretor e professor de teatro:

Da Tati Suarez:

"Boçais, desrespeitosos...acabo de tomar conhecimento do que ocorreu ontem no show do Seu Jorge no Grêmio Náutico União .

Vereador Matheus Gomes, deputado estadual eleito pelo PSOL: