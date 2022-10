Cobrança de pedágios na RSC-287 se inicia neste domingo

A partir deste domingo (16), inicia-se a cobrança de pedágio nas três novas praças da rodovia RSC-287, localizadas em Taquari, Paraíso do Sul e Santa Maria. O trecho é responsável por ligar as regiões Central e Metropolitana do Estado, rota fundamental para o escoamento de produção de leste a oeste do Rio Grande do Sul.

Com a oficialização, o intervalo que corresponde ao trecho de 204,5 quilômetros, passa a contar com cinco praças – incluindo três novas em Taquari (km 47), Paraíso do Sul (km 168) e Santa Maria (km 220) e as duas já existentes em Venâncio Aires (km 86) e Candelária (km 131). Em todas elas, haverá pista exclusiva para cobrança automática, em ambos os sentidos, com tecnologia de TAGs da Sem Parar, ConectCar, Greenpass, Move Mais, Veloe.

A autorização foi publicada no Diário Oficial de 5 de outubro pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). A construção dos novos pedágios se encerrou entre agosto e setembro deste ano, após quase um ano do início da concessão, e as tarifas variam de R$ 4,10 para carros de passeio, R$ 2,10 para motos e chegam a R$ 24,60 para veículos pesados.

Fiscalização

No primeiro ano sob a responsabilidade do grupo espanhol Sacyr Concessões, a fiscalização se concentrou em aspectos técnicos estabelecidos no contrato, os quais foram sendo vistoriados sistematicamente pela técnicos da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e da Unidade de Fiscalização da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) SPGG.

Durante este período, verificou-se o atendimento dos requisitos relativos às condições do pavimento, do sistema de drenagem, da faixa de domínio, da sinalização e segurança viária, das obras de artes especiais, das edificações, das estruturas de contenção, do sistema elétrico e de iluminação. Além disso, analisou-se os projetos das praças de pedágios e programações de obras da concessionária.

A execução de melhorias no trecho, com 100% de duplicação, atende a um cronograma pré-estabelecido em projeto que norteia a realização de cada etapa ao longo dos 30 anos de concessão, com um investimento de R$ 2,7 bilhões.

Veja os valores dos novos pedágios

Automóvel, caminhonete e furgão (dois eixos): R$ 4,10

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (dois eixos): R$ 8,20

Automóvel e caminhonete com semirreboque (três eixos): R$ 6,20

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (três eixos): R$ 12,30

Automóvel e caminhonete com reboque (quatro eixos): R$ 8,20

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (quatro eixos): R$ 16,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (cinco eixos): R$ 20,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (seis eixos): R$ 24,60

Motocicletas, motonetas e bicicletas-moto (dois eixos): R$ 2,10