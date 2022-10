Prefeitura anuncia investimentos para revitalização do Ginásio Tesourinha

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou investimentos de R$ 2 milhões para a revitalização do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos (Tesourinha). A divulgação ocorreu no sábado (15), durante as comemorações de 31 anos do local.

“Este ginásio é referência para a cidade ao prestar um serviço de convivência social. Não havia data melhor para anunciarmos melhorias do que no aniversário de três décadas de quem já contribuiu tanto à vida e à saúde dos porto-alegrenses”, ressalta.

Conforme a secretaria municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Débora Garcia, a estrutura passará por uma série de melhorias. “Na primeira fase, com previsão de início a partir de novembro, buscaremos reformar metade do elo inferior do ginásio, trocando aberturas, janelas, parte elétrica colocando uma subestação de energia e hidráulica, além de reestruturar o vestiário e a parte administrativa”.

A previsão de conclusão dessa fase, segundo Débora, é de oito meses. Serão investidos R$ 2 milhões, com R$ 1,2 milhão de emenda parlamentar e o restante (R$ 800 mil) como contrapartida da Prefeitura de Porto Alegre.

Conforme a SMELJ, uma segunda etapa de obras está prevista para 2023 e focará na reforma da outra metade dos elos inferior e superior, com a troca de telhados, cabines de televisão e rádio, iluminação interna de LED, além de novos pontos de acessibilidade (elevador e rampas) em diversos locais do ginásio. A parte externa também passará por mudanças, principalmente na pracinha e na iluminação. O valor estimado para a reforma completa é de R$ 10 milhões.