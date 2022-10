Brasil registra 9 mortes e 2.216 casos em 24 horas

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 2.216novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas nove mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada neste sábado(15), que está sem as informações atualizadas de 11 estados e do Distrito Federal, conforme tabela abaixo