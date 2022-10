Shopping de Porto Alegre recebe circuito de corrida de rua neste domingo

Neste domingo (16), o Barra Shopping Sul de Porto Alegre recebe uma etapa do maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series. A prova deve reunir cerca de 800 atletas na orla do Guaíba, com largada prevista para às 7h e percursos de 5km e 10 km.

O calendário de 2022 do Santander Track&Field Run Series prevê a realização de provas que estavam agendadas para 2020, mas foram adiadas por conta da pandemia. Assim, as inscrições feitas previamente continuam válidas para essa edição. Em caso de desistência, os atletas podem solicitar o reembolso do valor.

Novas inscrições para a prova podem ser realizadas pela plataforma TFSports. Os corredores inscritos recebem um kit com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completar a prova também recebe uma medalha e uma camiseta Finisher. Os kits podem ser retirados de 13 a 15 de outubro, na loja Track&Field Barra Shopping Sul.

"Nosso objetivo, ao realizar mais de 80 corridas em todo o Brasil, é conectar as pessoas ao bem-estar que o esporte proporciona. É uma experiência tanto para quem está começando na corrida quanto para quem quer se desafiar e melhorar performance", afirma Fred Wagner, CEO da Track&Field, organizadora do circuito desde 2003.

Neste ano, o circuito adotou novas práticas para tornar a corrida mais sustentável, como a diminuição do número de motos que fazem o acompanhamento do percurso foi reduzido para diminuir a emissão de gases. Os copos plásticos de água foram substituídos por latas e também não há saco plástico no guarda-volumes, apenas gym bags.