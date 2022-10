Cremers manifesta preocupação com a superlotação de emergências

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) manifestou, na tarde desta sexta-feira (14), preocupação com o estado de superlotação das emergências em hospitais e pronto-atendimentos do Estado.

A nota também ressalta preocupação com o funcionamento do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), que é referência para mais de 150 municípios gaúchos e está, desde o fim de setembro, sob gestão emergencial do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS).

“Estávamos receosos sobre como ficaria a gestão com o fim da intervenção do Governo do Estado. Por isso, levamos a discussão ao Ministério Público. A partir daí, foram realizadas diversas reuniões, com a presença de várias autoridades, com o objetivo de que a transição da gestão ocorresse de forma tranquila, garantindo que o atendimento à população não fosse interrompido”, destacou o presidente do Cremers, Carlos Sparta.

Ainda conforme o comunicado, o Cremers tem realizado uma série de vistorias para verificar in loco a situação dos serviços no estado, atentando-se não só para a lotação, mas se as condições são favoráveis ao exercício da medicina.